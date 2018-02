Seci (Maccaferri), bio plastiche con Bio-On

La società SECI, holding del gruppo appartenente alla famiglia Maccaferri,

annuncia l’avvio del progetto di bio-plastiche che sarà realizzato nel sito produttivo di San Quirico con la tecnologia di Bio-on. Il progetto sarà realizzato dalla società Sebiplast s.r.l., controllata del Gruppo SECI, nel sito produttivo dove oggi sorge lo zuccherificio gestito dalla società operativa del Gruppo SECI, Sadam S.p.A.

La scelta del sito produttivo di San Quirico (PR) garantirà al progetto bioplastiche di poter beneficiare di sinergie e servizi comuni con lo zuccherificio ma senza interferire con l’attività produttiva di quest’ ultimo.

Saranno realizzate nella prima parte dell’anno le attività di ingegneria di dettaglio, di acquisto degli apparecchi critici oltre ai lavori di preparazione del sito e le demolizioni necessarie per rendere agibile l’area su cui sorgerà l’impianto PHA. Il progetto è previsto entrare in produzione fra circa 24 mesi con una potenzialità produttiva iniziale di 5,000 ton/anno. L’ attività di progettazione, il cui avvio è previsto nei prossimi giorni, terrà conto della possibilità di espansione della capacità produttiva fino a 10.0000 ton/anno e di possibili future integrazioni con altre attività industriali legate alla chimica verde che rientrano nei piani di sviluppo e di diversificazione del Gruppo.

I PHAs (o poli-idrossi-alcanoati) sono bio plastiche che possono sostituire numerosi polimeri tradizionali, oggi ottenuti con processi petrolchimici utilizzando idrocarburi. I PHAs messi a punto da Bio-on garantiscono le medesime proprietà termomeccaniche col vantaggio di essere completamente biodegradabili in modo naturale.

“Siamo soddisfatti di continuare questo importante percorso – dichiara Massimo Maccaferri, Presidente di Sadam – con l’appoggio della Regione che ha rilasciato una prima importante tranche di finanziamenti per la realizzazione delle prime fasi di progettazione e ci consentirà di realizzare con slancio questa importante innovazione. E’un risultato molto positivo anche per la crescita del nostro gruppo nel nuovo settore della “chimica verde”, con un approccio eco-compatibile ed eco-sostenibile”.

“Siamo orgogliosi di realizzare assieme al Gruppo Maccaferri un importante progetto produttivo – spiega Marco Astorri, Presidente di Bio-on S.p.A. – con uno dei gruppi industriali più importanti d’Europa, ampliando lo sviluppo del promettente business dei bio polimeri ad alta prestazione messi a punto da Bio-on e dalla concessione delle sue licenze”.

