Sciopero a Telesanterno

Stato di agitazione con blocco dello straordinario e un pacchetto di 80 ore di sciopero, con una prima giornata di astensione già oggi per Gtv-Telesanterno e Publivideo 2. A deciderlo i lavoratori riuniti in assemblea, in seguito alla presa d’atto delle mancate risposte da parte aziendale sul pagamento degli stipendi in arretrato. Nell’ambito dello stato di agitazione i lavoratori chiedono di ripristinare corrette relazioni sindacali e l’apertura di un tavolo di salvaguardia. I lavoratori chiedono alle aziende, oltre al pagamento di tutti gli stipendi arretrati, comprensivi dei rimborsi Irpef, la presentazione di un piano industriale credibile, che dia prospettive di rilancio.

