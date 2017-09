Sarchio, la nuova sede inaugura con Matteo Renzi

Ha inaugurato la nuova sede rinascendo più forte di prima, l’azienda Il Sarchio di Carpi, realtà che produce prodotti alimentari naturali, biologici e senza glutine. Un’azienda che prima delle scosse del 2012 aveva 31 dipendenti e oggi ne ha 64”. Una giornata di festa per dirigenti e dipendenti che hanno avuto un ospite d’onore nel giorno dell’apertura della nuova sede in via dei trasporti, il segretario del Pd Matteo Renzi che ha stretto mani e si è complimentato con tutti. Un’inaugurazione che ha coinciso con i 35 anni dalla nascita dell’azienda carpigiana ed era legata ai danni subiti nel sisma 2012 che colpirono gli uffici storici. Dopo il sisma del 2012 il Sarchio ha spiccato il volo, cambiando e ampliando la sede, circondata ora da 1.500 metri quadrati di orti e da un frutteto a disposizione dei 64 dipendenti, e portando il fatturato a 16 milioni di euro. All’evento inaugurale sono intervenuti anche il Sindaco e il Vescovo

