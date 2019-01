Sarà Valter Caiumi a guidare Confindustria Emilia

Sarà il modenese Valter Caiumi il nuovo presidente di Confindustria Emilia: attuale numero due e già alla guida della Confindustria modenese prima della fusione, avrà come vice la bolognese Sonia Bonfiglioli e il ferrarese Gianluigi Zaina, già a capo della Piccola industria.

Il futuro successore di Alberto Vacchi è venuto allo scoperto nel periodo di autocandidatura previsto dal 10 al 20 dicembre scorso. Il suo nome è stato quindi ufficializzato in una lettera inviata a tutti i soci dalla Commissione di designazione dei nuovi vertici. Il Collegio dei probiviri ha poi espresso “parere favorevole sul profilo personale e professionale”di quello che di fatto è l’unico candidato. Ora la procedura prevede una fase di ascolto della base associativa e il passaggio in Consiglio generale, poi – con l’assemblea che si dovrebbe svolgere in aprile – arriverà il passaggio di consegne ufficiale. In assemblea generale, recita lo statuto dell’associazione, “non è ammessa la presentazione diretta di altre liste”.

Valter Caiumi, presidente di Voilàp Holding, holding che controlla i gruppi Emmegi ed Elumatec, attivi nella progettazione e produzione di tecnologie per la lavorazione di alluminio, pvc e vetro; sarà il primo presidente di Confindustria Emilia a mandato pieno, per una durata di quattro anni. Guiderà un’associazione che mette insieme oltre tremila imprese, per il 77% manifatturiere, con oltre 170.000 addetti, secondo solo ad Assolombarda. Alberto Vacchi lascia un’associazione organizzata unica in Italia con la sua organizzazione in filiere e dopo aver traghettato la fusione delle territoriali di Modena, Bologna e Ferrara, potrebbe tentare nuovamente la scalata ai vertici nazionali quando nel 202 scadrà il mandato di Vincenzo Boccia.

