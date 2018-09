‘Sana’ compie 30 anni,ha fatto scoprire il bio agli italiani

“L’Italia ha ormai recepito pienamente l’idea e lo spirito dell’agricoltura biologica, che

non ha più quel significato di nicchia. Aver saputo capire, addirittura trent’anni fa, che il biologico sarebbe diventato così importante per il mondo agroindustriale italiano è stata

davvero una grande intuizione dell’allora Fiera di Bologna. In questi decenni il Sana ne ha fatta di strada”. Lo dice al Qn il presidente di BolognaFiere e Granarolo, Gianpiero Calzolari,

alla vigilia del ‘Sana’, in programma dal 7 al 10 settembre. La rassegna dà spazio ad alimentazione bio, cura del corpo naturale e stile di vita ecologico, in collaborazione con

Federbio ed il patrocinio dei ministeri delle Politiche agricole e dell’Ambiente. Lo scorso anno gli espositori sono stati 920 (+10% rispetto al 2016), su 22mila mq di superficie (+13%), con 70 appuntamenti tra convegni, workshop e presentazioni e 2.500 incontri programmati tra aziende e buyer internazionali provenienti da 30 Paesi (+11%). “Siamo riusciti a mettere insieme – commenta Calzolari – cibo, salute naturale e tutto ciò che è stile di vita ‘verde’: tempo libero, casa, sport. Sana è anche un gran bella storia di crescita”. “Parliamo – aggiunge – di un comparto che conta oltre 280mila addetti e fa registrare una dimensione davvero importante. C’è stata negli anni una grande risposta non solo da parte dei consumatori, ma anche degli operatori: degli agricoltori in primis, e poi delle aziende di trasformazione e dei distributori. Un bel connubio fra chi produce e chi consuma, e un grande rispetto reciproco”. Secondo un’indagine Nomisma per l’Osservatorio 2018 del Sana, riportata da Qn, la rete di punti vendita specializzati ha raggiunto nel 2017 quota 1.437 unità (+13% rispetto al 2013 e +111% rispetto al ’93); il 60% si trova nel Nord Italia, il 23% nel Centro, il resto nel Sud. I negozi specializzati bio selezionano i fornitori in base alla qualità dei prodotti (per il 38% è il primo criterio di scelta) e all’affidabilità (18%). Il cliente tipo è donna (nel 79% dei punti vendita la clientela è soprattutto femminile), fra 35 e 45 anni (50%), con figli ‘under 12’ (43%) e reddito medio-alto (78%), ed è fedele al suo

punto vendita, ossia frequenta il negozio almeno una volta alla settimana.

