Sampsistemi (gruppo Maccaferri) fa shopping in Francia

Sampistemi, tra i leader mondiali nella produzione di macchine per fili e cavi controllata da SAMP SpA (Gruppo Industriale Maccaferri), acquisisce dal Gruppo Gauder le francesi “Setic” e “Pourtier”, società il cui fatturato complessivo è di oltre 50mln di euro e operanti da più di 100 anni nella progettazione e realizzazione di macchine rotanti ad alta tecnologia per la produzione di fili e cavi industriali. L’operazione consentirà di sviluppare e rafforzare ulteriormente il business di riferimento portando il volume d’affari del Gruppo SAMP a superare 240 mln di euro nel 2018, grazie ai 22 stabilimenti sparsi in tutto il mondo e a un organico di ben 1.150 dipendenti. “Setic e Pourtier – ha dichiarato Lapo Vivarelli Colonna, CEO Gruppo SAMP – rappresentano una grande opportunità per la nostra divisione e sono altresì certo che, attraverso queste due realtà, riusciremo a crescere ancora più rapidamente sul mercato, grazie anche a un’offerta di prodotti più completa. Si tratta di un’operazione strategica che consoliderà la nostra posizione sul mercato quale uno dei principali player di riferimento con un un know-how all’avanguardia.” La linea produttiva di Setic e Pourtier non solo verrà mantenuta ma al contempo migliorata, così come la fornitura di pezzi di ricambio originali e l’aggiornamento di disegni tecnici e software per macchinari. L’acquisizione sarà finanziata con l’emissione di un bond interamente sottoscritto da Muzinich & Co.

