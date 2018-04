Saie, Senaf acquisisce l’organizzazione

Senaf, società del Gruppo Tecniche Nuove, acquisisce l’organizzazione del Saie per le prossime dieci edizioni da BolognaFiere che, grazie a questa nuova joint venture, rafforza il proprio posizionamento come polo fieristico di riferimento per il settore delle costruzioni. Il nuovo progetto di Saie, che partirà dalla prossima edizione, a Bologna dal 17 al 20 ottobre, vedrà valorizzare sia il ruolo centrale delle eccellenze produttive del fare made in Italy e internazionale, quanto la capacità del settore di concretizzare in nuovi prodotti e servizi la visione del futuro di costruzioni, ristrutturazioni e infrastrutture. Tra le prime novità, al Salone dell’Edilizia sono previste quattro iniziative speciali (Recupero e Protezione Sismica; Sostenibilità, greenbuilding e integrazione impiantistica; Digital&Bim Conference Lab; Infrastruttura e Territorio) e l’approfondimento di quattro focus (Gestione Edificio e riqualificazione edilizia; Impianti tecnici in edilizia; Trasformazione urbana; Digitalizzazione e Bim).

“Siamo convinti che le competenze nel mercato fieristico e nel settore delle costruzioni e la solidità del Gruppo possano essere asset capaci di accelerare il riposizionamento di Saie, che si è posto l’obiettivo di tornare a generare un importante indotto per il territorio e per BolognaFiere”, commenta il suo direttore generale, Antonio Bruzzone. “I dati previsionali dell’Ance indicano il 2018 come l’anno di svolta in cui il settore tornerà a crescere del 2,4% – dice Gianfranco Ferilli, vicepresidente di Senaf – Avremo l’importantissimo compito di valorizzare questa ripresa, con l’obiettivo di portare nell’arco del prossimo biennio il Saie sul primo gradino degli appuntamenti europei professionali più importanti dell’industrializzazione edilizia”. Il Gruppo Tecniche Nuove, con circa 260 dipendenti e 56 milioni di fatturato, è leader nell’editoria specializzata per le attività produttive e professionali e presente sia nel settore dei corsi di aggiornamento professionale sia nell’organizzazione di fiere e congressi.

