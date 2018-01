Sadam, firmato accordo con bieticoltori per 2018-2019

È stato firmato lo scorso 29 dicembre l’accordo interprofessionale tra Sadam e le Associazioni bieticole (Confederazione generale bieticoltori italiani e Nuova A.B.I.) per il conferimento delle barbabietole da zucchero allo stabilimento di San Quirico per la campagna 2018/2019.

L’accordo fa seguito alla precedente sottoscrizione delle linee guida e all’avvio della raccolta delle offerte di coltivazione, tuttora in corso da parte di Sadam, con l’obiettivo di mantenere la struttura agricola del comprensorio e quella industriale dello stabilimento di San Quirico, che rappresenta il bacino di riferimento per i bieticoltori delle province di Lodi, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Cremona e Mantova, oltre a Pavia ed Alessandria.

Centrale per la nuova campagna l’impegno a mantenere una superficie di coltivazione bieticola almeno pari a quella avuta nel 2017/2018, obiettivo indispensabile per consentire la corretta programmazione dell’attività di trasformazione industriale.

Secondo quanto previsto dall’accordo, per il 2018/2019 il prezzo minimo stabilito, per il bacino tradizionale, è di 37 euro a tonnellata bietola a 16 gradi polarimetrici, che potrà essere integrato in funzione dell’andamento del prezzo dello zucchero venduto sul mercato da Sadam oltre che con risorse del Fondo Bieticolo Nazionale ed eventuali stanziamenti previsti dalle Regioni, puntando così a raggiungere i 39-40 euro a tonnellata bietola a 16 gradi polarimetrici.

Per la determinazione del prezzo è risultato determinante il contributo delle associazioni bieticole che, con la valorizzazione negli impianti biogas delle polpe surpressate, consentono un’integrazione di 4 €/ton bietola.

