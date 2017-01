Sabino Spada nuovo direttore della Fabbri

E’ Sabino Spada, 63 anni, originario di Cerignola (Foggia), il nuovo direttore generale

del Fabbri 1905, Gruppo alimentare bolognese noto per la sua specialità alle amarene. Spada viene da una carriera di 35 anni nel gruppo e la sua nomina arriva al culmine di una fase di

espansione del Gruppo che due anni fa ha avviato una riorganizzazione della propria struttura. Nel suo nuovo ruolo, il nuovo dg dovrà occuparsi in modo particolare proprio dello

sviluppo delle tre Business unit nei mercati internazionali, ma, spiega la stessa azienda, “avrà al suo attivo anche il delicato compito di sovrintendere e preparare il futuro passaggio

generazionale dell’azienda ai componenti della quinta generazione dei Fabbri, cinque membri della quale sono già operanti in azienda con incarichi diversificati”.

