Ryanair, cinque nuove rotte al Marconi

Ryanair lancia 5 nuove rotte su Bologna per l’estate 2019: Londra con 7 voli a settimana per l’aeroporto di Luton, Marsiglia con tre, la capitale giordana Amman, Corfù e Kaunas in Lituania tutte e tre con 2 voli alla settimana. Le rotte aperte dalla compagnia irlandese sull’Aeroporto Marconi così, diventeranno 50 che potranno trasportare 4,1 milioni di passeggeri all’anno con una crescita del 5%. I posti di lavoro in loco generati, complessivamente, vengono stimati da Ryanair attorno ai 3mila con nuove posizioni in crescita del 5%.

Sul fronte dell’imbarco dei bagagli ci sarà uno sdoppiamento del piano tariffario legato alle dimensioni. Con il programma ‘Always getting better’ si pagheranno 25 euro per le borse da 20 kg e 8 per quelle da 10 kg.

