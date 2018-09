Roadhouse restaurant, record di aperture

Un’estate straordinaria per Roadhouse Restaurant, il brand di ristoranti sempre più amato dai consumatori, che sta tagliando il traguardo eccezionale dell’apertura di 10 nuovi locali in due mesi in sei regioni del Centro-Nord. L’ultimo arrivato, appena aperto ad Alessandria, in Via Marengo presso il nuovo Alessandria Retail Park, è il 123° ristorante della catena e si va ad aggiungere a quelli aperti dalla metà di luglio a Lodi, Sarzana (SP), Saronno (VA), Treviglio (BG), e Roma Ardeatina (il 12° nella Capitale). I nuovi ristoranti hanno una media di 150 posti a sedere, dispongono di un ampio parcheggio e danno lavoro complessivamente a quasi 300 giovani. Tutti i locali hanno il WIFI gratuito e offrono la possibilità, tramite l’APP Roadhouse, di utilizzare la fidelity card per ottenere sconti e promozioni esclusive, oltre a pagare tramite smartphone evitando la fila in cassa. Inoltre per tutti i bambini sono a disposizione le innovative aree kids, con giochi interattivi dove divertirsi in tutta sicurezza. I ristoranti Roadhouse sono aperti al pubblico 7 giorni su 7, a pranzo indicativamente dalle 12.00 alle 14.30 ed a cena dalle 19.00 alle 23.30. Il menu prevede un vasto assortimento di piatti unici a base di carne alla griglia (Ribeye, New York Strip, Filet Mignon, T-Bone Steak, hamburger, ecc.), accompagnati da un’ampia scelta di contorni e seguiti da una ricca varietà di dessert. Il prezzo medio a persona è compreso tra i 17 e 19 Euro. Ciascun locale offre un’esperienza unica nella degustazione delle migliori carni alla griglia e degli altri componenti del ricco menu. Il tutto condito da un attento e accurato servizio al tavolo e dalle migliori opportunità offerte anche dalla Roadhouse Card, con tutti i vantaggi

esclusivi per la community, che ad oggi con un incredibile successo ha già superato il milione

di iscritti. Nei prossimi giorni apriranno anche i nuovi ristoranti a Montecchio Maggiore (VI), Ferrara Sud, Baranzate (MI) e Pomezia (RM). Con queste nuove quattro location i ristoranti Roadhouse diffusi in Italia saliranno a 127, distribuiti in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio e Sicilia.

