Reporter da tutto il mondo in tour in regione

Quattordici reporter provenienti da tutto il mondo (Giappone, Corea del Sud, Russia, Regno Unito, Stati Uniti e Germania) saranno in Emilia Romagna, dal 19 al 24 settembre, per partecipare a un educational tour alla scoperta delle sue ricchezze turistiche, incluse le novità “work in progress”: dall’apertura, il prossimo 15 novembre a Bologna, di “Fico Eataly World” il parco agroalimentare più grande del mondo, al nuovo Museo “Federico Fellini” di Rimini, uno dei tasselli della rinnovata cartolina della città.

L’iniziativa promozionale – coordinata da Apt Servizi Emilia Romagna (realizzata nell’ambito dei Fondi europei 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna – Por Fesr) – vedrà presenti giornalisti provenienti da Giappone (1), Corea del Sud (1), Russia (2), Regno Unito (2), Stati Uniti (4), Germania (4).

Il programma dell’educational tour avrà, per le giornaliste provenienti da Giappone e Corea del Sud, un prologo dedicato alle eccellenze vitivinicole del territorio forlivese, con tappe a “Borgo Condé Wine Resort” (martedì pomeriggio 19 settembre) e ai “I Poderi dal Nespoli” di Cusercoli (mercoledì mattina 20). Queste soste saranno caratterizzate dalla visita alle vigne, ai luoghi di produzione e alla degustazione di vini.

L’educational tour dei 14 giornalisti internazionali inizierà nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre a Bologna, con la visita guidata al centro storico e una cena a base di prodotti tipici. Giovedì 21 settembre il gruppo visiterà a Modena il centro storico patrimonio Unesco e il Museo Enzo Ferrari (MEF). Dopo pranzo (nel corso del quale si terrà una degustazione di vino Lambrusco) è prevista la sosta, con assaggi, in un’acetaia di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, mentre venerdì mattina 22 settembre, a Bologna, si svolgerà il momento clou del tour: la visita al parco agroalimentare “Fico Eataly World”.

Il programma prevede la visita al cantiere, la proiezione di un video sulla struttura, una dimostrazione culinaria sulla preparazione della pasta fatta a mano, l’incontro per interviste con il fondatore di “Fico Eataly World” Oscar Farinetti seguito dal pranzo.

Nel pomeriggio i reporter raggiungeranno Rimini per una visita al centro storico e ai diversi cantieri aperti, tra cui anche quello del complesso d’interventi previsti per il nuovo Museo Federico Fellini. La giornata terminerà con una cena a base di eccellenze ittiche dell’Adriatico.

Sabato 23 settembre i 14 reporter mondiali visiteranno in mattinata, nel comune di Coriano, la comunità di San Patrignano, apprezzata a livello enogastronomico per le sue diverse attività produttive alimentari e vinicole. Dopo il pranzo, presso il ristorante “Vite” della Comunità, il gruppo di giornalisti raggiungerà nel pomeriggio San Leo, per visitare il borgo medioevale. Una cena, a base di prodotti tipici, concluderà la giornata al Borgo San Giuliano di Rimini.