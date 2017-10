Reporter inglesi a caccia di tartufi, e non solo

Le città Patrimonio Unesco di Ferrara e Ravenna; il grande parco agroalimentare FICO di Bologna; Rimini (città in trasformazione, con i suoi cantieri aperti per riqualificare il centro storico) e le bellezze della Valmarecchia; la Fiera nazionale del Tartufo Bianco pregiato di Sant’Agata Feltria.

Queste le tappe di un educational tour, coordinato da Apt Servizi Emilia Romagna, in programma dal 19 al 22 ottobre in Emilia Romagna e che vedrà presenti quattro reporter del Regno Unito.

Partecipano all’educational tour Nicola Natalie Trup che scrive per il “National Geographic Food” (una nuova rivista dedicata all’enogastronomia turistica che uscirà a novembre), Lawrence James Trevelyan Head di “Arcadia Magazine” (rivista online di viaggi, lifestyle e lusso, 400mila visitatori unici mensili), Yong Ming Jait del quotidiano “Bristol Post” (17.148 copie), Abra Prudence Dunsby-Sircana del settimanale di viaggi “TTG” (17.098 copie).

Il programma del tour dei quattro reporter inizierà nel pomeriggio di giovedì 19 ottobre con una tappa al cantiere “Fico Eataly World”, il parco agroalimentare più grande del mondo che aprirà a Bologna il 15 novembre. Il gruppo raggiungerà poi la città di Ferrara dove sarà coinvolto in un tour del centro storico e dei monumenti Patrimonio Unesco. Il giorno seguente, venerdì 20 ottobre, è prevista la visita al centro storico di Ravenna con i suoi mosaici (anch’essi Patrimonio Unesco), prima del trasferimento in un agriturismo di Santarcangelo di Romagna dove i reporter saranno coinvolti in un corso di cucina sulla Piadina Romagnola.

Sabato 21 ottobre gli ospiti visiteranno Santarcangelo di Romagna e nel pomeriggio, dopo aver raggiunto Rimini, faranno un tour del suo centro storico, attualmente interessato da diversi cantieri di riqualificazione del patrimonio storico-architettonico presente. In serata i quattro reporter raggiungeranno Pennabilli, uno dei caratteristici borghi della vicina Valmarecchia, che ospita diverse opere artistiche dello scomparso poeta e sceneggiatore Tonino Guerra.

Domenica 22 ottobre l’educational tour terminerà a Sant’Agata Feltria dove è in corso la Fiera nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. Qui, i reporter, dopo una breve lezione di approfondimento sul tartufo, saranno coinvolti in una caccia al prezioso tubero, per poi visitare gli stand della Fiera, incontrare il Sindaco di Sant’Agata, e infine sedere a tavola per gustare piatti a base del prezioso “oro bianco”.

L’iniziativa promozionale è realizzata nell’ambito dei Fondi europei 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna – Por Fesr.

