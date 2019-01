Rekeep cede a fondo 95% Mfm Capital per 16 mln euro

Rekeep – già Manutencoop Facility Management – gruppo bolognese attivo nell’erogazione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria ha sottoscritto una intesa con il fondo di investimento 3i European Operational Projects per il suo

ingresso, con una quota pari al 95%, nella holding Mfm Capital. Nel dettaglio, spiega una nota dell’azienda emiliana, il fondo corrisponderà a Rekeep “un controvalore fino a 16 milioni

di euro in successive tranche, di cui 8,7 milioni già versati alla sottoscrizione dell’accordo”. In Mfm Capital sono contenute le principali partecipazioni di Rekeep nelle diverse società di

progetto. Il gruppo emiliano oltre a conservare il 5% di Mfm Capital resta anche azionista diretto delle singole società di progetto, “con una quota minoritaria assicurando, in questo modo, il proprio supporto allo sviluppo delle attività di gestione di propria competenza”.

