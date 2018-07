Rekeep acquisisce il 60% di Medical Device

Rekeep S.p.A., già Manutencoop Facility Management S.p.A., capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, annuncia di aver acquisito, tramite la propria controllata al 100% Servizi Ospedalieri S.p.A., una partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Medical Device S.r.l. (la “Società”), Società specializzata nella produzione di kit procedurali per il settore sanitario, ovvero pack monouso contenenti tutti i dispositivi necessari per supportare l’equipe sanitaria nell’esecuzione di procedure chirurgiche.

L’operazione, conclusa attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di Servizi Ospedalieri, s’inquadra nella strategia di crescita e di sviluppo di Rekeep, che prevede l’ingresso in settori specialistici, contigui all’attività core, incrementando la presenza e consolidando la leadership del Gruppo a livello nazionale ed internazionale nei business dei servizi a supporto dell’attività sanitaria.

In particolare, l’operazione consente a Servizi Ospedalieri di ampliare la propria offerta, attraverso l’acquisizione di un know-how unico, e costituisce, quindi, un’importante opportunità per il proprio ingresso in un mercato in crescita. Attraverso tale acquisizione, infatti, il Gruppo Rekeep si pone l’obiettivo di valorizzare Medical Device mediante uno sviluppo organico sul mercato italiano nel settore dei custom pack, in particolare per quanto riguarda i kit ibridi brevettati da Servizi Ospedalieri, una novità esclusiva che coniuga il mondo della teleria monouso con quello dei tessuti riutilizzabili, garantendo all’utilizzatore finale la massima qualità espressa da entrambi i prodotti.

A seguito dell’aumento di capitale, Gerardo Mastropietro, in precedenza azionista unico di Medical Device, deterrà il restante 40% del capitale sociale della Società e continuerà a ricoprirne la carica di Amministratore Delegato. Massimiliano De Marco, attuale Presidente di Servizi Ospedalieri, assumerà, invece, anche il ruolo di Presidente di Medical Device.

Medical Device è attiva nella produzione di kit procedurali destinati a fornire al personale di sala operatoria, ambulatorio chirurgico o reparto specialistico il materiale occorrente per specifici interventi chirurgici. In dettaglio, la Società ha acquisito negli anni le certificazioni per la messa in commercio di dispositivi medici di Classe 3, particolarmente critici per la loro destinazione d’uso e che richiedono iter certificativi molto complessi da parte degli Organismi Notificati. La Società, che nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 ha registrato Ricavi pari a €4,4 milioni, conta circa 30 dipendenti e ha sede a Montevarchi (Arezzo).