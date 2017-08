Reinventarsi con una stampante 3D

Designer e inventore, creativo appassionato di modellismo, di auto, di tecnologia e di giochi, del fare con le mani dopo aver pensato con la testa. Giovanni Volpi, modenese di 44 anni, laureato in Design Industriale con specializzazione in autoveicoli, poco meno di un anno fa si è trovato senza lavoro. Lavorava come designer alla parte concettuale di veicoli professionali. Lui non si è perso d’animo, ha iniziato a collaborare con una start up di veicoli ad emissioni zero e ha colto l’occasione per sviluppare ancora più la sua passione per il fare. Ora con le sue creazioni gira le fiere in tutta Italia. Ha due blog, l’ultimo nato è la fabbricainscatola, le sue creazioni nascono con due piccole stampanti 3D.

