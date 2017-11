Record storico per i Musei Ferrari che hanno superato i 500.000 visitatori già nel mese di novembre con un incremento del 12% sullo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto si legge in una nota della casa del Cavallino Rampante secondo cui, nell’intero 2016 il numero dei biglietti strappati nella struttura di Modena e in quella di Maranello aveva valicato quota 478.000. In particolare il Museo Enzo Ferrari di Modena ha registrato a novembre una crescita annua del 19% pari a circa 150.000 visitatori, attirati dalla mostra ‘Driving with the Stars’ che espone le Ferrari di grandi protagonisti dello sport, cultura, industria e dello spettacolo mentre il Museo Ferrari di Maranello, ha segnato una crescita dell’8% a oltre 350.000 visitatori nei primi undici mesi dell’anno. Nella cittadina modenese sono state presentato le mostre ‘Rosso infinito’, ancora in corso, e ‘Under the Skin’, che dal 15 novembre si è duplicata al Design Museum di Londra, dove resterà fino al 15 aprile del 2018.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet