Raytec Vision, nuova sede a Parma

Raytec Vision (gruppo Cft), produttrice di macchine per il controllo alimentare in linea, ha scelto di investire a Parma, nell’ambito di un importante progetto di crescita che guarda al futuro. Al quartiere industriale Spip sorgerà la nuova sede, con un investimento di circa 11 milioni: la data di inaugurazione è fissata tra un anno, il 21 ottobre 2019, a ridosso dell’apertura del salone internazionale Cibus Tec. Lo riferisce la Gazzetta di Parma. Fondata nel 2001 nella città emiliana come start up, Raytec ha cambiato decisamente passo negli ultimi anni e i numeri lo confermano: dai 7,5 milioni di euro di fatturato del 2014 ai 27 milioni con cui si avvia a chiudere il 2018. “Negli ultimi due anni – spiega l’ad della società, Raffaele Pezzoli – siamo passati da 70 a 200 macchine, assemblate esternamente. Con la crescita della nostra attività si è presentato inevitabilmente un problema di spazi e di logistica. Da qui la necessità di cambiare, riportando tutto il processo al nostro interno”. “In un arco breve – aggiunge – anche i nostri collaboratori raddoppieranno: dal 2016 ad oggi sono passati da 15 a 36 e nel prossimo biennio arriveranno ad essere una settantina. La capacità della nuova struttura sarà di circa 200 persone e pertanto ci sono ampi margini di crescita”. Perché a Parma? “Premesso che per ottenere il permesso di coistruire abbiamo dovuto attendere un anno e che un paese come l’Austria sarebbe stato sicuramente più allettante, la scelta è caduta su Parma perché in materia di controllo alimentare non può esserci un contesto migliore. Siamo nella food valley, qui ha sede l’Efsa, siamo nella Città creativa Unesco per la Gastronomia e nel 2020 Parma sarà Capitale italiana della cultura”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet