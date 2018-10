Ravenna verso impianto a biomasse

Mancano poco più di due settimane all’entrata in funzione della centrale a biomasse, fissata per il 15 novembre, a Russi (Ravenna) e PowerCrop, società creata dal Gruppo Maccaferri ed Enel Green Power con lo scopo di riconvertire l’ex zuccherificio Eridania in polo per la produzione di energia elettrica, l’ha presentata alla cittadinanza in un affollato incontro al teatro Comunale, alla presenza dell’amministratore unico Stefano Fratini. Il polo energetico – riferisce l’edizione ravennate del Resto del Carlino – è composto da una centrale da 30 megawatt elettrici funzionante a biomassa vegetale, pioppi e sfalci agricoli e forestali, alla quale è affiancato un biodigestore da 1 MW e alimentato da insilato di mais e deiezioni suine provenienti dai vicini campi e allevamenti. La materia prima, assicura l’azienda, sarà tutta di origine vegetale e proveniente da un raggio di 70 chilometri. La caldaia della centrale sarà alimentata da 270mila tonnellate annue di legno vergine: PowerCrop detiene contratti pluriennali di fornitura per 200mila tonnellate forestali, altre 21mila da nuove coltivazioni di pioppi, circa 40mila da espianti e potature di frutteti. Con impianto a pieno regime gli occupati saranno 32, ai quali si aggiungeranno i dipendenti delle ditte esterne addette a movimentazione e manutenzione, mentre verrà salvaguardata l’occupazione già in essere nel reparto confezionamento dell’ex zuccherificio. Il massimo traffico giornaliero a servizio dello stabilimento sarà inizialmente di 40-45 camion, con picchi nei mesi di marzo e giugno. “Si chiude un lungo iter – commenta il sindaco Sergio Retini, ricordando l’approvazione del programma di riconversione risalente al gennaio 2008 – Come Comune stiamo attendendo i dati sui campionamenti relativi alle matrici alimentari e sulla qualità dell’aria che abbiamo commissionato ad enti indipendenti”.

