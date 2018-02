Da Ravenna pronti per il Biofach

Il 2018 sarà un anno intenso per Euro Company che nel corso dell’anno ha in programma la partecipazione a una decina di appuntamenti nazionali e internazionali fra fiere ed eventi.

Il primo appuntamento in calendario porterà l’azienda di Godo di Russi (RA), riferimento in Italia nel settore della frutta secca e dei frutti disidratati, al Biofach di Norimberga, la fiera leader a livello mondiale per l’alimentazione biologica e l’incontro con l’industria biologica internazionale. All’evento tedesco, in programma dal 14 al 17 febbraio, sono attesi circa 3.000 espositori e oltre 50.000 visitatori alla ricerca delle innovazioni e delle ultime tendenze rigorosamente bio.

E anche Natura Nuova sarà al Biofach all’interno della Hall 1 nell’area riservata alle aziende certificate Bioagricert, l’Organismo di controllo e certificazione per le produzioni biologiche, riconosciuto dall’Unione Europea, e attivo in Italia e all’estero.

Dopo le anteprime dello scorso anno, al Biofach 2018 verrà presentata ufficialmente FruttaSuper in vaschetta, dove la frutta “tradizionale” incontra i benefici di piante dalle caratteristiche “super” come, in questo caso, canapa e baobab. Si tratta di un prodotto pensato specialmente per l’estero, tant’è che il packaging è stato realizzato in ben 7 lingue. A marchio Natura Nuova Bio, invece, verranno presentate le 5 declinazioni delle Polpe di frutta da 100 grammi e i Bio Dessert di Riso.

