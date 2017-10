Rapporto qualità-prezzo: Tripadvisor incorona Maree Hotel

TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo, ha annunciato i 10 hotel italiani con il miglior rapporto qualità prezzo per la stagione autunnale sulla base delle recensioni dei viaggiatori e della comparazione prezzi di TripAdvisor tra 200 siti di prenotazione per identificare le tariffe stagionali più convenienti. I requisiti di selezione degli hotel per la classifica includono un minimo di 3s stelle, un punteggio su TripAdvisor pari o superiore a 4 su 5, una tariffa a notte per la stagione autunnale inferiore del 20% rispetto alla media della destinazione e un costo inferiore a 250 € a notte a camera.

“Trovare un ottimo hotel a un prezzo conveniente è ciò che rende un soggiorno speciale. La classifica degli alberghi con il miglior rapporto qualità prezzo raccoglie gli hotel apprezzati dai viaggiatori di tutto il mondo che sono anche… a prova di portafoglio” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Tutti coloro che cercano hotel simili in altre destinazioni, possono consultare TripAdvisor per trovare le recensioni più aggiornate e i prezzi più bassi dell’hotel perfetto per loro”.

A Cesenatico l’hotel con il miglior rapporto qualità prezzo.

È il Maree Hotel di Cesenatico l’hotel che offre il miglior rapporto qualità prezzo a livello italiano, vincitore assoluto della classifica nazionale. Con una tariffa media a notte su TripAdvisor pari a 84 € per la stagione autunnale, questa struttura ha un costo inferiore del 30% rispetto al costo medio degli hotel della zona, e si è guadagnata il plauso dei viaggiatori che le hanno attribuito un punteggio medio delle recensioni pari a 5 su 5.

