Rallenta l’economia regionale

Dopo Istat e Confindustria anche Unioncamere certifica il rallentamento dell’economia regionale. L’Emilia-Romagna cresce sì, ma più lentamente che un anno fa. L’aumento del pil dovrebbe così attestarsi al +1,4% nel 2018 per poi scendere al +1,2 nel 2019, rispetto però una madie nazionale di due punti più bassa. E’ quanto risulta dall’edizione di ottobre degli Scenari per le economie locali di Prometeia, analizzati da Unioncamere Emilia-Romagna. L’Emilia-Romagna si mantiene cosi’ al vertice per capacita’ di crescita, sia nel 2018, insieme con il Friuli Venezia Giulia, sia per il 2019, con il Veneto. Il ritmo di sviluppo si allinea ancora una volta a quello della Francia grazie al ciclo positivo degli investimenti (+4,7%), con le esportazioni al (+2,4%), mentre e’ lievemente piu’ contenuta la crescita dei consumi (+1,2%). Per il 2019 il rallentamento verra’ soprattutto dalla minore dinamica degli investimenti a fronte di una lieve accelerazione dei consumi e delle esportazioni. La ripresa e’ diffusa in tutti i settori, rallenta nell’industria, si consolida nelle costruzioni, mentre e’ costante nei servizi.

Quanto al mercato del lavoro nel biennio 2018-2019 si prevede un +1,1% tra gli occupati quest’anno e +0,6% il prossimo.

Si confermano altresì le difficoltà per le piccole imprese artigiane. In generale a Modena si stia invertendo il trend discendente delle imprese registrate alla Camera di Commercio: i dati di Infocamere mostrano infatti, per il secondo trimestre consecutivo, un incremento dello 0,1% rispetto a fine giugno, pari a 96 imprese in più. Stesso dato ancheReggiano con un saldo positivo di 50 nuove aziende, con un trendo in calo rispetto i tre mesi precedenti.

