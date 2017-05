Il punto sull’agenda digitale

Entro il 2020 saranno 4 mila i punti wifi nel territorio regionale, attualmente sono 1707. A darne notizia l’assessore ai Trasporti della Regione Emilia Romagna, Raffaele Donini, nel corso di un convegno che si è svolto in sala borsa a Bologna e dove è stato fatto il punto delle azioni Pon Metro e l’agenda digitale di Bologna. Esperti a confronto con tante le esperienze digitali portate avanti dalle amministrazioni comunali di Milano e Roma oltre che di Bologna.

In particolare sono stati sviluppati tre livelli inerenti alla strategia, alla partecipazione attiva e all’educazione in ambito digitale

