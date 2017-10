Prorogata di un anno la Cigs alla Demm di Porretta

Un ulteriore anno di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della Demm di Porretta Terme, storica azienda di ingranaggi dell’Appennino bolognese che occupa circa 200 persone. E’

arrivato oggi il via libera da parte del ministero del Lavoro, che ha emanato il decreto di proroga per un anno, fino a luglio 2018, della misura di sostegno. Richiesta dal Commissario straordinario dell’azienda, la Cigs era attesa e arriva dopo le richieste in tal senso nei giorni scorsi di Regione, istituzioni locali e sindacati. La proroga della cassa integrazione si è resa necessaria in quanto le commesse attuali non sono in grado di garantire l’impiego di tutta la manodopera presente in azienda.

