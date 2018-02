Produzione, costruzioni +0,3% nel 2017

Per il settore delle costruzioni il 2017 si chiude con una leggera diminuzione dell’indice grezzo della produzione (-0,3% la variazione annua rispetto al 2016) e una modesta ripresa dell’indice corretto per gli effetti di calendario (+0,3%). Lo rileva l’Istat aggiungendo che a dicembre 2017, la produzione nelle costruzioni registra un incremento del 2,1% rispetto al mese precedente e del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2016. (indice corretto per gli effetti di calendario). Nello

stesso arco temporale l’indice grezzo diminuisce però del 4,1%.

