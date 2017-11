Prismi compra Wellnet

La modenese Prismi, ex primi sui Motori, attiva nel web marketing, si allarga firmando un accordo per l’acquisto dell’80% della società milanese Wellnet, per un importo complessivo di 472.000 euro. Il closing è previsto per l’8 novembre. Nel 2016 Wellnet ha fatto segnare un fatturato di oltre 800 mila euro nonché un Ebitda e una posizione finanziaria netta entrambi positivi. Allo scopo di finanziare le operazioni PRISMI ha emesso un prestito obbligazionario di 1 milione a 18 mesi con cedola semestrale del 5%, prestito in fase di sottoscrizione.

