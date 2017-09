Portomaggiore, inaugurata nuova Coop

Settembre è, per antonomasia, il mese delle ripartenze. E di ripartenza si è trattato anche per la Coop di Portomaggiore (provincia di Ferrara), che ha riaperto le porte dopo i lavori di ristrutturazione che l’hanno completamente rinnovata. Rinnovata interamente negli spazi, nella disposizione degli scaffali, nei reparti: rosticceria, pasticceria e cantina dei vini in primis. Un restyling totale che ha ridisegnato il supermercato sotto il profilo della funzionalità e dell’estetica. E per Coop Alleanza 3.0 è un periodo molto intenso: i numerosi tagli del nastro che si susseguono testimoniano un grande sforzo da parte della cooperativa per rendere i propri punti vendita esistenti e i nuovi supermercati sempre più a misura di consumatore e di socio. Nel segno di parole chiave come territorio, qualità e rinnovamento che è sinonimo di vitalità.

