Porto di Cervia, gestione a Servimar

Servimar srl di Cervia si è aggiudicata la gestione transitoria del porto turistico della cittadina litoranea del ravennate, tra due aziende partecipanti alla procedura di affidamento, conclusa oggi in seduta pubblica. Servimar “ha presentato il progetto qualitativamente più valido”, sottolinea il Comune di Cervia dandone notizia. La srl avrà in gestione il porto per 12 mesi: entro questo periodo “l’amministrazione produrrà il bando per la gestione pluriennale che possa rilanciare gli investimenti” e il porto “in modo strutturale”. L’aggiudicazione pone le basi “per una buona gestione del servizio per gli utenti in vista anche della prossima stagione estiva”, sottolinea il sindaco Luca Coffari, augurando buon lavoro al nuovo gestore, che giunge al termine di un periodo difficile: il Comune e la Polizia Municipale “seguiranno ancora – ha detto il sindaco – il contenzioso, denunce personali e relative indagini” dopo la gestione della società Marina di Cervia.

