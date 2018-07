Poligrafici editoriale torna all’utile

Torna all’utile la Poligrafici editoriale, la società che edita il Resto del Carlino, Nazione Giorno e che ha diffuso i dati della semestrale. L’utile netto si è attestato a 0,3 milioni, rispetto alla perdita di 2,1 milioni del primo semestre del 2017 In crescita anche i ricavi pubblicitari, a 26,6 milioni (+0,3%), con un incremento della raccolta nazionale del 6,8% e della pubblicità online del 3,8%. Calano, invece, i ricavi editoriali che passano da 51,2 milioni a 48. Il cda ha anche approvato la fusione per incorporazione dell’Editrice il Giorno in Poligrafici editoriale. Chiude in utile anche la semestrale del gruppo Monrif: l’utile consolidato del gruppo è di 0,6 milioni contro la perdita consolidata di 1,4 milioni del periodo analogo del 2017. I ricavi consolidati sono di 90,3 milioni, contro 91,6, mentre il costo del lavoro è in calo del 2,8%.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet