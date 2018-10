Poli.design apre le iscrizioni al Corso di Alta formazione

POLI.design apre le iscrizioni per la V edizione del Corso di Alta Formazione in Design della Maglieria. Novità per la prossima edizione in partenza a maggio 2019 la partnership con Shima Seiki, azienda leader nella produzione/nella commercializzazione di macchine computerizzate per maglieria dal 1982. Si consolida invece quella con il Maglificio MF 1, leader nella creazione di capi di maglieria per i più importanti brand dell’Alta Moda Internazionale: Gianni Versace, Escada, Jil Sander, Valentino, Stella Mc Cartney, Yves Saint Laurent e Bally tra le collaborazioni più significative degli ultimi anni. Due partnership strategiche che garantiranno un’esperienza formativa unica, come sottolinea Giovanni Maria Conti, Direttore del Corso e docente presso la Scuola del Design del Politecnico di Milano: “Oltre a ricevere una preparazione di matrice politecnica, i designer potranno trascorrere tre settimane nel Maglificio MF 1 e nella filiale di Shima Seiki, per fare ricerca all’interno dell’archivio, composto da circa 10.000 capi di maglia, creare una Capsule Collection e veder nascere i teli di prova.” Il Corso si rivolge a giovani laureati e non laureati, a studenti e persone che vogliono ampliare le proprie conoscenze nell’ambito del knit design. La figura in uscita è un professionista che ha acquisito le competenze progettuali, tipiche del designer di moda, per la progettazione di piccole collezioni di prodotti di abbigliamento unicamente realizzati in maglieria. Una figura professionale molto focalizzata sulla pratica progettuale, preparata dal punto di vista tecnico e formata per l’inserimento nel mondo del lavoro. Per presentare queste due partnership e per illustrare i contenuti del Corso è prevista una giornata di presentazione: 17 ottobre, alle ore 10.30, presso la sede di POLI.design, Via Durando 38/a. Per coloro che fossero interessati ci sarà la possibilità di sostenere un colloquio conoscitivo con la Direzione del Corso. Le iscrizioni al Corso di Alta Formazione sono aperte, le lezioni inizieranno il 2 maggio 2019. Il percorso formativo è a numero chiuso ed è riservato a un massimo di 20 partecipanti e avrà una durata complessiva di 300 ore tra lezioni frontali ed esercitazioni. Il Corso ha un costo di 2.000,00 € + IVA.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet