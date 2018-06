Pmi Modena, il 2018 promette bene

Primo trimestre dell’anno ampiamente positivo per le imprese manifatturiere monitorate dall’Ufficio Studi di CNA e dalla Camera di Commercio di Modena. Balzo in avanti della produzione, ma crescono anche fatturato e occupazione. Se il 2017 era iniziato bene, il 2018 comincia ancora meglio per le piccole imprese manifatturiere modenesi, che aprono l’anno con un aumento della produzione dell’8,1% rispetto allo stesso periodo del 2017, il terzo dato migliore di sempre nella serie storica dell’indagine trimestrale congiunturale curata dall’Associazione. Bene anche il fatturato, che registra una crescita del 4,4%. Più modesto (+0,6%) ma sicuramente incoraggiante il dato relativo all’occupazione. Unica nota negativa, il fatto che la crescita sia stata trainata dall’export, che risale al 22% del fatturato totale dopo aver toccato un minimo del 17,9% nell’ultimo trimestre del 2017. Ciò significa rivedere al ribasso le speranze di un rilancio definitivo della domanda interna.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet