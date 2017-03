Pizzarotti e Co sbarca in Australia

La parmigiana Pizzarotti sbarca in Australia e firma un accordo con Rf Holding. La joint venture, che sarà attiva nel settore edilizio e infrastrutturale, prende il nome dalle due famiglie alla guida delle rispettive aziende: Roberts Pizzarotti. La Pizzarotti & Co spa, fondata nel 1910, ha 3.500 dipendenti ed è presente in molti Paesi. “Da tempo eravamo alla ricerca di un partner con il quale fare impresa in Australia – spiega il vicepresidente del gruppo, Michele Pizzarotti alla Gazzetta di Parma – La Roberts Pizzarotti è una partnership di valore che può mettere a disposizione del mercato australiano un mix di esperienza, conoscenza del territorio e competenze acquisite lavorando su infrastrutture di rilievo in tutto il mondo”. Il gruppo Pizzarotti consolida la sua presenza anche in Sudamerica, in particolare in Perù, dove si è aggiudicato la costruzione di un complesso sportivo nella provincia di Lima.

