Piquadro, trattativa per Maison Lancel

Piquadro ha avviato una trattativa in esclusiva con il gruppo francese del lusso Richemont per acquistare Maison Lancel, storico produttore di borse parigino. “Al momento – si legge in una nota – non sono ancora stati siglati accordi vincolanti ed è appena iniziata la fase di due diligence”. “In caso si dovesse giungere ad una conclusione positiva della due diligence e le parti dovessero trovare un accordo – si legge ancora – la transazione potrebbe chiudersi entro la metà del 2018”.

