Piquadro, ricavi 2017-2018 corrono con The Bridge +28%

Nell’esercizio 2017-2018 chiuso il 31 marzo Piquadro, gruppo di Silla di Gaggio Montano (Bologna) attivo nella pelletteria di design, ha registrato un fatturato di 97,63 milioni (+28,6%). L’aumento dei ricavi è stato determinato sia dall’ingresso nel perimetro di consolidamento della The Bridge, che ha registrato nel bilancio chiuso sempre a fine marzo ricavi per 23,76 milioni, sia dall’aumento del 4,3% delle vendite a marchio Piquadro. A queste ultime hanno contribuito sia il canale DOS Piquadro, che include anche il sito ecommerce della società, che il canale Wholesale. I ricavi registrati nel canale DOS Piquadro risultano in crescita del 6,7%. A parità di perimetro, depurati delle vendite dei negozi non presenti nell’esercizio precedente, l’incremento è del 3,3%. Il canale include anche il fatturato del sito ecommerce, aumentato del 19,7%. Le vendite del canale Wholesale Piquadro, che a fine marzo rappresentano il 44,6% del fatturato del Gruppo, sono in aumento del 2,7% grazie alle vendite nel mercato europeo (+ 13,3%) e domestico (+3,8%).

