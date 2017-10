Piquadro: fatturato semestre a 46,8 mln

Si è chiuso con fatturato di 46,81 milioni di euro in aumento del 36,9% rispetto ai circa 34,20

milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, il primo semestre dell’esercizio 2017-2018 per Piquadro, azienda bolognese attiva nella nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria. Dal punto di vista geografico, spiega una nota, i ricavi del gruppo emiliano, al 30 settembre 2017 evidenziano un incremento del 41,9%, pari a circa 10,7 milioni di euro, sul mercato italiano che assorbe il 77,9% del fatturato, e una crescita del 37,7%, pari a circa 2,4 milioni sul mercato europeo che si attesta così al 18,9% delle vendite consolidate. Nell’area

geografica extra europea il fatturato è invece in flessione di circa 0,6 milioni di euro, pari a circa -27,7%.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet