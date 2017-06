Pil trimestre +0,4, su anno +1,2%

Balzo del Pil italiano nel 1/o trimestre dell’anno: l’Istat ha rivisto a sorpresa, in deciso rialzo, i dati sulla crescita dell’economia che segna +0,4% sul trimestre precedente e all’1,2% su base annua. Le prime indicazioni dell’Istituto, diffuse a metà maggio, davano il Prodotto interno lordo a +0,2% a livello congiunturale e a +0,8% in termini tendenziali. La revisione, a sorpresa, è dovuta, spiegano dall’Istat, all’integrazione nei dati della buona performance dei servizi. Pesa anche la spinta sui consumi (+0,5% nel trimestre, +1,2% annuo). L’aumento tendenziale è il più forte dal 4/o trimestre del 2010. Per il 2017 la crescita acquisita è già dello 0,9%.

