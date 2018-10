Pikkart, dal 23 al 25 ottobre allo Smau di Milano

Pikkart, giovane realtà imprenditoriale modenese specializzata in Realtà Aumentata, da domani 23 al 25 ottobre parteciperà a SMAU Milano 2018 con il patrocinio di Invitalia (Agenzia Nazionale per lo sviluppo di impresa del Ministero dell’Economia) per presentare le sue ultime soluzioni e tecnologie. Prima in Italia – e tra le poche al mondo – a sviluppare soluzioni in Realtà Aumentata con tecnologia proprietaria, è attiva nella realizzazione di App perfettamente compatibili con tutti i sistemi operativi Android e iOS. In particolare, per progetti di Realtà Aumentata e Riconoscimento Visuale: innovazioni che stanno reinventando il modo di vivere sia in ambito professionale (Industria 4.0, Comunicazione, Turismo, ecc.) che privato. Pikkart è molto attiva anche nel campo della Computer Vision, del Deep Learning, dell’Internet of Things e dell’Intelligenza Artificiale. I risultati e gli obiettivi fino ad ora raggiunti nell’ambito dell’evoluzione della Realtà Aumentata hanno permesso all’azienda di ottenere nel 2017 il prestigioso riconoscimento europeo “Seal of Excellence” nell’ambito del bando SME Instrument di Horizon 2020.

