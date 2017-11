Pikkart al web summit di Lisbona

C’è anche la startup modenese Pikkart al “web summit” 2017 inaugurato a Lisbona e definita da tempo “la conferenza tecnologica più grande del mondo” con oltre 20 mila rappresentanti di aziende, 1500 investitori e 2000 startup internazionali, tra cui 74 italiane. Un vero e proprio Olimpo della (nuova) tecnologia in cui Pikkart mette piede ospite di IBM Italia che ha scelto di utilizzare per uno dei suoi progetti il Software Development Kit (SDK) messo a punto dalla startup modenese. Una collaborazione iniziata quest’anno nell’ambito del programma BizBang che IBM ha dedicato alle startup con l’obiettivo di sviluppare un ecosistema innovativo in grado di sviluppare la trasformazione digitale e la crescita del Paese. In questo contesto Pikkart si è da subito dimostrata una delle realtà più interessanti e all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni in Realtà Aumentata con una serie di progetti già avviati con IBM; progetti che hanno permesso di ottenere un invito da parte della multinazionale americana a partecipare a Lisbona al “web summit”, dove i rappresentanti della startup modenese avranno due momenti per presentarsi alla comunità tecnologica internazionale.

