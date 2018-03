Piazza Affari, il giorno di Fervi

Una nuova matricola , la prima dall’Emilia Romagna nel 2018, è sbarcata stamattina a Piazza Affari. E’ la Fervi di Vignola società attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO» (Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione. L’operatività del Gruppo copre poi anche il segmento di mercato “Do it yourself”, o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.

Sulle prime rilevazioni le azioni della società stanno registrando sull’AIM un andamento intorno al prezzo di sottoscrizione che era stato definito in 15,50 euro.

