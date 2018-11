Piacenza vince Bellacoopia

È stato assegnato ai ragazzi del Romagnosi di Piacenza il primo premio dell’edizione 2018 di Bellacoopia, il concorso promosso da Legacoop Emilia-Romagna che da anni accompagna gli studenti e le studentesse delle scuole superiori della regione a sfidarsi per costituire una impresa cooperativa attorno a progetti innovativi.

Il Romagnosi ha vinto progettando un’attività costruita attorno a un nuovo prodotto, due dispenser collegati a una app che segnalano quando è il momento di assumere un farmaco e quando i farmaci sono in esaurimento. Uno strumento utile, in particolare per le persone anziane che spesso devono destreggiarsi tra un numero crescente di farmaci e orari di assunzione.

“Ogni anno vediamo progetti sempre più interessanti e sorprendenti – osserva Roberta Trovarelli, coordinatrice del progetto che, dal prossimo anno, si gemellerà con Coopstartup -. A influire sulla elaborazione sono le competenze tecnologiche che oramai fanno pienamente parte del vissuto delle giovani generazioni. Queste competenze orientano verso soluzioni che utilizzano fortemente le tecnologie informatiche per vincere le piccole e grandi sfide della quotidianità. Il tutto, in un contesto che è quello della salvaguardia dell’ambiente attraverso l’economia circolare, il riuso e la promozione di esperienze a chilometro zero”.

All’edizione di quest’anno hanno partecipato 36 istituti superiori, oltre 1000 studenti di 54 classi, 49 progetti. Sono questi i numeri dell’edizione 2018 della Rete Bellacoopia. 150 studenti hanno preso parte all’evento finale che si è tenuto questa mattina a Bologna ospitato dall’Opificio Golinelli. È parte del Festival della Cultura Tecnica 2018, promosso da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con i partner del progetto del Piano Strategico Metropolitano “Il rilancio dell’educazione tecnica” .

