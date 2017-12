Philip Morris: nel 2020 in Giappone solo Iqos

Il Sol Levante presto spegnerà per sempre la sigaretta. Forse già dal dicembre 2020. La previsione è sorprendente, in un paese in cui, su 127 milioni di abitanti, 24,5 mln sono fumatori, quarto paese al mondo per consumo del tabacco, nonostante divieti severissimi, anche all’aria aperta. Lo è ancor più se viene fatta da un alto dirigente della principale multinazionale del settore, la Philip Morris International, 80mila dipendenti, presente in 180 paesi con 25 miliardi di euro di fatturato, al netto delle tasse. Il presidente di Philip Morris Giappone, l’australiano Paul Riley, incontrando la stampa ha detto che già ora quasi il 40% dei fumatori di Sendai, la metropoli giapponese di oltre un milione di abitanti ha scelto sigarette senza combustione, a tabacco riscaldato, e potrebbe essere la prima città al mondo a spegnere la sigaretta tradizionale, trascinando l’intero paese. PM rappresenta il 33% del mercato del tabacco giapponese. Il 15% del totale però lo ottiene con stick di tabacco (senza combustione grazie al dispositivo Iqos) completamente Made in Italy. Quelli prodotti dalla PM Manufacturing&Technology Bologna nel comune di Crespellano, fabbrica inaugurata nel 2016 e che dà lavoro a oltre mille persone con un investimento di un miliardo di euro. Secondo le stime dell’Oms, ha detto Riley, nel 2025 al mondo ci saranno ancora oltre un miliardo di fumatori, mentre ogni anno oltre sette milioni di persone trovano la morte a causa del fumo. Per la riduzione del danno, PM, come altri produttori, punta con decisione a prodotti potenzialmente meno dannosi per la salute, come gli stick di Crespellano che, secondo dati consegnati dalla multinazionale alla FDA, la statunitense Food and Drug Administration, riducono in media del 90% l’emissione di sostanze rispetto alle bionde a combustione, la grande parte delle quale molto nocive. Un’alternativa per chi non riesce a rinunciare a nicotina e al gusto del tabacco che potrebbe portare in pochi anni il Giappone a essere il primo paese al mondo Smoke-Free, libero dal fumo. Primo passo per liberarne tutto il mondo.

