Philip Morris investe sulle donne

“La capacità di sviluppare i talenti personali e la valorizzazione della diversità di genere: questa è la chiave del successo di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. (PM MTB), affiliata bolognese di Philip Morris International, ed è anche il punto di partenza dell’innovativo programma WOMEN IN DEVELOPMENT sviluppato da PM MTB insieme a Work Wide Women, società bolognese leader nella formazione di genere, e rivolto al mondo occupazionale femminile”, si legge in una nota.

Si tratta di un percorso formativo gratuito e professionalizzante che intende incoraggiare le donne ad avvicinarsi al mondo dell’eccellenza manifatturiera, stimolandole ad affrontare il proprio futuro lavorativo fornendo strumenti e competenze più mirate.

Mauro Sirani Fornasini, amministratore delegato di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, ha così commentato l’avvio dell’iniziativa, “Crediamo che l’innovazione non possa prescindere dall’inclusione della diversità e dalla valorizzazione delle persone e delle loro capacità. Con Women in Development vogliamo offrire la possibilità alle donne di scoprire la bellezza del mondo tecnico-produttivo, aiutandole nell’acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità. Il mondo dell’eccellenza manifatturiera ha bisogno del talento femminile. Attraverso questo progetto vogliamo costruire uno scenario innovativo in cui donne e uomini possano collaborare in un percorso di crescita e sviluppo personale.”

In linea con una cultura aziendale basata sull’eccellenza e sul rispetto delle persone, che ha valso all’affiliata bolognese del gruppo Philip Morris per il quarto anno consecutivo il riconoscimento “Top Employer”, il progetto Women in Development intende puntare ad accrescere le capacità personali di ciascun individuo. Il percorso consente la conoscenza e il miglioramento delle proprie soft skills, ovvero le competenze trasversali, sociali e relazionali, che permettono, se adeguatamente sviluppate, di fare davvero la differenza nel mondo del lavoro. Particolare focus avranno le competenze utili a ricoprire ruoli tecnici.

Le candidature si possono presentare esclusivamente al sito pmi.com, nella sezione “Careers”. Unico requisito richiesto un diploma di scuola media superiore. Dopo la selezione, il percorso inizierà il 12 giugno con un ciclo di 4 giornate di workshop e formazione della durata di 8 ore ciascuna. In questa prima fase le partecipanti lavoreranno su tematiche come: la consapevolezza di sé, la collaborazione, l’iniziativa personale, l’intraprendenza e l’importanza dell’ascolto attivo. Tutte caratteristiche, queste, che Philip Morris ricerca e apprezza nelle proprie persone.

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere a womenindevelopment@pmi.com.