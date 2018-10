Periferie, Regione pronta a ricorso

La Regione Emilia-Romagna è pronta a fare ricorso alla Corte Costituzionale contro il blocco dei fondi del piano periferie. Ad annunciarlo è il presidente, Stefano Bonaccini, a margine di una conferenza stampa sul turismo al teatro Comunale di Bologna: “Mi auguro che il Governo ci ripensi, ma se ci viene detto che la strada è percorribile, io sono pronto ad andare fino in fondo e fare ricorso a nome dei sindaci della Regione”. L’attesa è per un parere legale definitivo: “Il tema è il blocco di investimenti per decine di milioni di euro rispetto a scelte già fatte su aree degradate, da bonificare, per ricucire fratture nelle città e dare ulteriore bellezza ai nostri territori”, ricorda Bonaccini, per il quale “è veramente clamoroso che la cosa non sia stata affronta e risolta”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet