Perfezionata aggregazione Acam-Iren

Perfezionata l’aggregazione tra le multiutility Acam della Spezia e Iren. L’operazione si è conclusa con l’acquisizione da parte di Iren del totale del capitale sociale dei 32 soci, i Comuni, di Acam. L’operazione era stata avviata con la presentazione dell’offerta da parte di Iren quasi un anno fa. Quattro mesi fa era stato sottoscritto l’accordo di investimento tra le due multiutility e i soci. Per Acam Acque e Acam Ambiente previsti investimenti rispettivamente per 189,2 milioni e 36,7 milioni e il mantenimento dell’identità territoriale per 10 anni.

