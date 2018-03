People mover, iniziati i test

Per il People Mover, la monorotaia di Bologna, è partita oggi la fase di prove e di test dinamici sui veicoli che saranno il collegamento veloce dell’aeroporto con la stazione centrale. Marconi Express annuncia infatti di aver iniziato le prove di circolazione dei veicoli sulla porzione di tracciato di monorotaia al momento terminata, cioè tra la stazione del Lazzaretto e il terminal in aeroporto. Da oggi i veicoli Marconi Express “iniziano pertanto i test di circolazione sulla monorotaia sopraelevata nel tratto già completato. Le strutture del tracciato hanno nel frattempo già superato tutti i necessari processi autorizzativi per l’apertura della circolazione veicolare”

