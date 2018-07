Passante Bologna, convocata conferenza servizi

“Abbiamo ricevuto la convocazione per metà settembre della conferenza dei servizi per il Passante autostradale metropolitano. E quindi sarà, come chiedevamo, la sede naturale nella quale si va a discutere e a confrontarsi”. L’ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, commentando l’avvio della conferenza dei servizi per l’allargamento in sede dell’attuale tangenziale. Un progetto su cui da sempre sono fortemente critici gli esponenti locali dei partiti che formano il governo nazionale, Movimento 5 Stelle e Lega. Gòi fa eco il sindaco di Bologna Virginio Merola: “Accolgo con grande favore la convocazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture, della Conferenza dei servizi sul Passante: il momento e il luogo in cui discutere concretamente, e senza ansie da prestazione politica sul progetto e sugli eventuali miglioramenti”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet