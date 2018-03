Pasqua, colomba per 6 famiglie su 10

Sei famiglie su dieci dell’Emilia- Romagna porteranno in tavola la colomba pasquale, che contende all’uovo di cioccolato lo scettro del dolce più consumato per le feste pasquali. Secondo Coldiretti, in regione saranno consumate circa il 10% dei 27 milioni di pezzi di colombe consumate in tutta Italia. Sempre per Coldiretti cresce la passione per la colomba artigianale, la cui offerta quest’anno si arricchirà della prima colomba prodotta con grano 100% italiano frutto della collaborazione tra Sis, Società Italiana Sementi di Bologna, Molini Pivetti Spa di Cento (Ferrara), la cooperativa Deco Industrie di Bagnacavallo (Ravenna) e della Coprob (Cooperativa produttori bieticoli) di Minerbio (Bologna) che produce zucchero tutto italiano. La colomba è stata prodotta con una ricetta artigianale di alta pasticceria, utilizzando farina ottenuta dal grano ‘Giorgione’ selezionato, coltivato, raccolto e macinato in Italia.

