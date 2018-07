Partnership quinquennale, nasce il nuovo Balmain.com

Balmain è lieta di annunciare il lancio della nuova destinazione online ed e-commerce della maison parigina, nata dalla collaborazione quinquennale tra Balmain e la divisione Online Flagship Stores di YOOX NET-A-PORTER GROUP (YNAP). Distinguendosi per una navigazione semplificata e un design moderno curato da Mazarine, la nuova versione di Balmain.com punta a presentare una brand e shopping experience sempre più accattivante per i numerosi appassionati di Balmain. Al centro, un’esperienza al cliente di altissimo livello: il nuovo online store, incluse le attività di consegna e di customer care, fa leva sulla piattaforma tecnologica e logistica di YNAP. Grazie a questo, i clienti di Balmain.com hanno la possibilità di acquistare le ultime collezioni donna, uomo e accessori di Olivier Rousteing in sette lingue diverse. I pagamenti, inoltre, verranno accettati in otto valute diverse tramite numerose modalità di pagamento. Il nuovo sito presenta in anteprima Balmain x Beyoncè, una collaborazione che celebra i look che Olivier Rousteing ha realizzato per i recenti concerti della cantante al Coachella e i cui proventi verranno devoluti in beneficenza al United Negro College Fund. Dopo essere stato nominato CEO di Balmain nell’aprile 2017, una delle prime priorità di Massimo Piombini è stata quella di accelerare le capacità digitali della maison per offrire una migliore esperienza al cliente. “Fino ad oggi, Balmain.com era gestito internamente”, spiega Piombini. “Questo limitava le nostre scelte in termini di tecnologia e design. Lavorare con YNAP, leader mondiale nell’e-commerce di lusso, e con i talentuosi webmaster di Mazarine invece, ci consente di comunicare con i nostri clienti in modo molto più coinvolgente, portando le creazioni di Olivier Rousteing in oltre 100 mercati e unendo perfettamente il digitale con la brand experience.” Francesca Tranquilli, Vice Presidente degli ONLINE FLAGSHIP STORES di YNAP ha aggiunto: “Balmain si è rivolto a noi con una sfida: creare una nuova piattaforma digitale che rispecchiasse i suoi valori e la sua storia, e che al contempo elevasse i propri servizi online allo stesso livello. Siamo lieti di lavorare con un brand così prestigioso in un momento di grande crescita.”

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet