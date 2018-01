A Parmigiano premio Miglior latte crudo al mondo

E’ il Parmigiano Reggiano il miglior formaggio al mondo a latte crudo. A decretarlo – spiega

una nota del consorzio dello stesso Parmigiano Reggiano – è stata l’associazione internazionale ‘The Oldways Cheese Coalition’ che, tra i 16 finalisti dei recenti World Cheese Awards di Londra – 3.001 formaggi da 25 Paesi del mondo – ha recentemente ufficializzato la scelta del vincitore.

Il riconoscimento, insieme alle altre 38 medaglie conquistate a Londra dalla Nazionale del Parmigiano Reggiano, è stato festeggiato oggi in Sala del Tricolore, a Reggio Emilia, alla presenza di tutti i caseifici coinvolti nel progetto della Nazionale. Ai World Cheese Awards londinesi la Nazionale del Parmigiano Reggiano, era il più importante raggruppamento di caseifici in competizione con 40 produttori in rappresentanza di tutte le province del territorio di produzione: 18 caseifici reggiani, 11 parmensi, 7 modenesi, 3 mantovani e un bolognese.

Delle 38 medaglie conquistate dalla Nazionale del Parmigiano Reggiano, 11 sono state d’oro, 16 d’argento, 8 di bronzo e 3 Super Gold. Queste ultime medaglie sono tra i premi più ambiti,

perché designano i migliori formaggi dei singoli tavoli di giuria. A questi premi si è aggiunto il titolo di ‘Miglior Formaggio al Mondo a Latte Crudo’ assegnato da The Oldways Cheese Coalition.

