Parmalat: utile sale a 103,6 mln, dividendo giù a 0,007 euro

Il Gruppo Parmalat ha chiuso il 2017 con un utile di 103,6 milioni di euro, in aumento di 24,2

milioni rispetto ai 79,4 milioni del 2016. Lo rende noto il Cda, spiegando di aver proposto un dividendo di 0,007 euro per azione, per un totale di 12,9 milioni (nel 2016 la cedola è

stata di 0,015). E’ calato del 52,5% l’utile della capogruppo Parmalat, che è stato di 27 milioni, in diminuzione di 29,9 milioni rispetto ai 56,9 milioni del 2016. Per l’esercizio 2018, Parmalat stima una crescita del fatturato netto dell’1,5% e del margine operativo lordo compreso in una forbice tra il 3% e il 5%. Nel 2017 il margine operativo lordo è passato da 458,5 milioni a 453,6 milioni, scendendo del 4,5% a cambi e perimetro costanti ed escluso il Venezuela, mentre il fatturato netto è aumentato del 3,2% a cambi e perimetro correnti, arrivando a 6,7 miliardi rispetto ai 6,5 miliardi del 2016.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet